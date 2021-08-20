Минздрав сообщил о риске преждевременных родов у женщин с коронавирусом

В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у женщин с коронавирусом Фото: Иван ВИСЛОВ

Пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что у женщин с коронавирусной инфекцией наблюдается повышенный риск преждевременных родов.

Дети мам, которые перенесли болезнь, чаще всего нуждались в интенсивной терапии. Также у женщин с COVID-19 чаще наблюдается перинатальная смерть. Поэтому в ведомстве посоветовали прививаться от коронавирусной инфекции во время болезни.

- Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено, — гласит сообщение пресс-службы Минздрава.

Ранее Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что комбинация российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и препарата компании Moderna показала повышенный иммунный ответ. Действие комбинации российской вакцины с препаратом от Sinopharm пока изучается. Как отметили в аргентинском Минздраве, во время исследований не было ни одного серьезного случая побочных эффектов или госпитализации.