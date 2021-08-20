Комбинация вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комбинация вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет против коронавирусной инфекции. Такой результат показали исследования в Азербайджане. Об этом в пятницу, 20 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Российского фонда прямых инвестиций.

- Анализ данных показал также высокие показатели безопасности комбинированного применения двух вакцины: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после прививки, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, накануне министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что комбинация российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и препарата компании Moderna показала повышенный иммунный ответ против заболевания во время исследований.

Ранее в РФПИ говорили, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna.