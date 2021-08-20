В России 20 августа 2021 выявлено 20 992 случая заражения коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России медики выявили 20 992 новых случая заражения коронавирусом, заболевшие есть во всех регионах стран. С начала пандемии инфекцию обнаружили у 6 705 523 россиян. Об этом в пятницу, 20 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали за сутки в Москве (1 925), в Санкт-Петербурге (1 691), а также в Московской области (1 029). Отмечается, что у 7,6 процента новых инфицированных нет никаких симптомов коронавируса.

За один день российские врачи также зарегистрировали 785 летальных исходов из-за инфекции или осложнений после нее, всего с начала пандемии от коронавируса умерли 174 485 россиян. За сутки в России полностью выздоровел 20 351 человек, за весь период эпидемии - 5 983 405 жителей страны.

Как писал сайт kp.ru, сегодня РФПИ сообщил, что, по информации исследования азербайджанских ученых, комбинация вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет от коронавируса.