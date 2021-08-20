Производители сообщили о повышении цен на похоронную продукцию в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Производители похоронной атрибутики сообщили о повышении цен на свои изделия в России. Об этом в пятницу, 20 августа, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию представителей отрасли.

Руководитель похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов сообщил, что производители гробов предупредили ритуальные агентства о повышении цен на 30-60 процентов. В июле текущего года закупочная стоимость стандартного деревянного гроба была не выше семи тысяч рублей, а в августе поднялась до 9,2 тысячи. Более дорогие образцы подорожали до 20-25 тысяч рублей.

- Стоимость гробов в среднем увеличилась на 30 процентов. Дело в том, что стоимость необработанной древесины выросла вдвое из-за предстоящего запрета на экспорт, - сообщил представитель производителя похоронной продукции «Фаворит».

Выросли цены также на другую похоронную атрибутику, например, на металлические ограды, кресты и памятники. В ГБУ «Ритуал» сообщили о получении от производителей письма о росте цен на часть поставляемой продукции в среднем примерно на 15 процентов.