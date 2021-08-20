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В мире20 августа 2021 12:15

Казахстан не признал власть талибов* в Афганистане

Власти страны внимательно следят за развитием событий
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Казахстан не признал власть "Талибана"* в Афганистане

Казахстан не признал власть "Талибана"* в Афганистане

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что страна не признает власти "Талибана"* в Афганистане.

- "Талибан"* мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ. В Казахстане мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране, — сказал Рахметуллин, отвечая на вопрос журналистов о позиции Казахстана по данному вопросу.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова в случае необходимости провести переговоры с представителями движения "Талибан"*, когда они сформируют правительство. Он указал на необходимость обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане. Кроме того, Эрдоган заявил, что у Турции нет обязательств перед кем-либо, чтобы становиться пристанищем для афганских беженцев, призвав Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе.

*Запрещенная в России террористическая организация