Домработница обвинила Бритни Спирс в избиении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Домработница популярной американской певицы Бритни Спирс подала жалобу на звезду, заявив, что та избила ее во время спорта. Правоохранительные органы Соединенных Штатов начали расследование. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил канал NBC News, ссылаясь на информацию полиции.

Сообщается, что домработница обратилась в полицейский участок калифорнийского округа Вентура с заявлением о том, что Бритни Спирс ударила ее в минувший понедельник. Женщина утверждает, что певица выбила телефон из ее рук. Полицейские пытались связаться со звездой, но она отказалась с ними говорить.

Расследование происходит на фоне того, как 39-летняя певица пытается отстранить от опекунства своего отца Джеймса Спирса, контролирующего большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года после того, как суд установил опекунство из-за психологических проблем певицы. Под контролем Спирса находятся все деньги исполнительны, он принимает решения о выступлениях, турах и даже ее личных встречах. Накануне суд частично пошел навстречу певице и разрешил ей получить собственного адвоката, после чего отец Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью.