Павел Гусев официально опроверг причастность «МК» к фейковой странице Алексея Серебрякова

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. ФОТО Павел Смертин/ТАСС

Российский актер Алексей Серебряков пожаловался на то, что неизвестные создали его фейковую страницу в Instagram и начали заполнять ее контентом. При этом у многих пользователей сложилось впечатление, что страницу на самом деле ведет уважаемый артист.

Мошенники, создавшие аккаунт, заявили, что страница была создана журналистами «МК» и «Дождя». Однако на самом деле издания к этому скандалу не причастны. Об этом официально заявил главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

«Я официально заявляю, что ни один сотрудник "Московского комсомольца" не имеет никакого отношения к созданию фейковых страниц известных личностей в соцсетях, и страницы "Алексея Серебрякова" в частности. Я считаю, что кампания по этому поводу против нас развернута целенаправленно, с целью дискредитации издания», - цитирует слова Гусева сайт mk.ru.

Также главред издания пообещал провести собственное расследование и вычислить мошенников.

«Редакция проведет свое расследование по поводу фальшивого аккаунта с привлечение специалистов со стороны - мы обязательно найдем этих негодяев», - добавил Гусев.