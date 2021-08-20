Опрос: Рейтинг «Единой России» вырос до 30%

Фонд «Общественное мнение» 20 августа опубликовал свежий рейтинг политических партий России по итогам еженедельного опроса. Составители рейтинга задали респондентам вопрос: за какую партию они отдали бы свой голос, если бы выборы в Государственную Думу РФ проходили уже в ближайшее воскресенье.

По итогам опроса лидирующее место в списке политических партий страны, за которые россияне собираются проголосовать на выборах, заняла "Единая Россия". После обработки результатов выяснилось, что рейтинг единороссов за минувшую неделю вырос на 1%. Свое намерение проголосовать за "Единую Россию" подтвердили 30% россиян. Неделей раньше о желании отдать свой голос за единороссов заявили 29% респондентов.

Проголосовать за КПРФ готовы 13% опрошенных россиян (по итогам недели коммунисты выросли в рейтинге, прибавив 2%). Партию ЛДПР поддержали 10% россиян (соратники Владимира Жириновского прибавили 1% к итогам прошлой недели). За партию «Справедливая Россия - За правду» намерены отдать свой голос 6% респондентов.

Какую-либо другую партию при голосовании выберут 8% респондентов. Еще 2% опрошенных россиян признались, что во время голосования они собираются испортить бюллетень. При этом затруднились ответить на вопрос 19% респондентов, еще 13% опрошенных сообщили, что не собираются принимать участие в выборах и не пойдут на голосование.

Опрос «ФОМнибус» (репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше) проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» с 13 по 15 августа 2021 года. Респондентов опрашивали методом интервью по месту жительства. В опросе приняли участие 3 тысячи человек (это жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 регионах России). Статистическая погрешность при таком методе опроса не превышает 2,5%.

Напомним, выборы в Государственную Думу состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами в Госдуму в Единый день голосования пройдут выборы глав девяти регионов России. Руководителей еще трех субъектов РФ будут выбирать депутаты местных Законодательных собраний. Кроме того, жители 39 регионов проголосуют за депутатов региональных парламентов.