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Политика20 августа 2021 12:36

Опрос: Рейтинг «Единой России» вырос до 30%

По итогам исследования фонда «Общественное мнение» за партию собирается проголосовать почти треть россиян
Ксения БОГДАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)

Фонд «Общественное мнение» 20 августа опубликовал свежий рейтинг политических партий России по итогам еженедельного опроса. Составители рейтинга задали респондентам вопрос: за какую партию они отдали бы свой голос, если бы выборы в Государственную Думу РФ проходили уже в ближайшее воскресенье.

По итогам опроса лидирующее место в списке политических партий страны, за которые россияне собираются проголосовать на выборах, заняла "Единая Россия". После обработки результатов выяснилось, что рейтинг единороссов за минувшую неделю вырос на 1%. Свое намерение проголосовать за "Единую Россию" подтвердили 30% россиян. Неделей раньше о желании отдать свой голос за единороссов заявили 29% респондентов.

Проголосовать за КПРФ готовы 13% опрошенных россиян (по итогам недели коммунисты выросли в рейтинге, прибавив 2%). Партию ЛДПР поддержали 10% россиян (соратники Владимира Жириновского прибавили 1% к итогам прошлой недели). За партию «Справедливая Россия - За правду» намерены отдать свой голос 6% респондентов.

Какую-либо другую партию при голосовании выберут 8% респондентов. Еще 2% опрошенных россиян признались, что во время голосования они собираются испортить бюллетень. При этом затруднились ответить на вопрос 19% респондентов, еще 13% опрошенных сообщили, что не собираются принимать участие в выборах и не пойдут на голосование.

Опрос «ФОМнибус» (репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше) проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» с 13 по 15 августа 2021 года. Респондентов опрашивали методом интервью по месту жительства. В опросе приняли участие 3 тысячи человек (это жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 регионах России). Статистическая погрешность при таком методе опроса не превышает 2,5%.

Напомним, выборы в Государственную Думу состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами в Госдуму в Единый день голосования пройдут выборы глав девяти регионов России. Руководителей еще трех субъектов РФ будут выбирать депутаты местных Законодательных собраний. Кроме того, жители 39 регионов проголосуют за депутатов региональных парламентов.