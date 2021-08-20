Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев с 21 августа 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Черногория ужесточила правила въезда на территорию государства для иностранных граждан из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил глава Института общественного здоровья республики Игор Галич.

С 21 августа текущего 2021 года иностранцы смогут въехать в Черногорию только при выполнении одного из четырех условий: при себе у них должно быть свидетельство о вакцинации от коронавируса или отрицательном результате ПЦР-теста, либо о перенесенном коронавирусе или антигенном тесте, сданном не раньше чем за 48 часов до прибытия в страну.

- При этом в Черногорию через границу и далее без всяких ограничений пропускаются граждане Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косова и Северной Македонии, - отметил Игор Галич.

На фоне ухудшения ситуации с эпидемией в стране также ввели запрет на собрания на открытом воздухе более 50 человек до 10 сентября текущего года.

Как писал сайт kp.ru, Черногория открыла свои границы для иностранных путешественников в мае этого года.