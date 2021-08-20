Ангела Меркель приехала в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Фото: официальная страница Ангелы Меркель в Instagram

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Самолет с главой ФРГ на борту приземлился в российской столице в пятницу, 20 августа. Сообщается, что немецкий политик уже прибыла в Кремль.

Сегодня лидеры России и Германии проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы двусторонней повестки дня, а также актуальные международные темы. Ожидается, что Владимир Путин и Ангела Меркель поговорят о ситуации на востоке Украины, в Афганистане, а также обсудят строительство и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Это будет первая личная встреча глав двух государств с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире и двадцатый визит Ангелы Меркель в Москву за ее 16-летнее правление. Вероятнее всего, это будет последняя встреча Меркель с Путиным в ранге канцлера Германии. После этой встречи, 22 августа текущего 2021 года, канцлер Германии посетит украинскую столицу, где встретится с Владимиром Зеленским.

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