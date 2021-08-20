Зеленский грустит из-за нежелания Германии поставлять оружие Украине

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение о поставках оборонительного оружия из Германии. Он отметил, что его очень расстроило решение официальных властей ФРГ не делать этого, хотя ранее продажа оружия Киеву уже была обещана.

За контракты в области вооружения выступал сопредседатель немецкой партии “зеленых” Роберт Хабек, который посетил Киев весной 2021 года. Однако на родине его призывы подвергли критике, назвав их неосторожными - по договору, который лежит в основе работы правительства ФРГ, Берлин не поставляет оружие в регионы с горячими точками.

“Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий”, - прокомментировал это Зеленский в интервью Funke.

Президент Украины отметил, что он все же ожидает от Берлина, что тот поможет оснастить стране морской флот и станет партнером “в техническом смысле”. До этого, как писал сайт kp.ru, Зеленский также высказывал надежду на пересмотр договоренностей Германии и США по “Северному потоку -2” - газопровод, по мнению Киева, ущемляет экономические интересы страны.