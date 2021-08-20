Россия увеличит количество рейсов на курорты Египта с 27 августа 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

С 27 августа текущего 2021 года из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх будет совершаться в общей сложности 60 рейсов каждую неделю. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал посол Египта в Москве Ихаб Наср во время пресс-конференции.

Напомним, со следующей пятницы РФ увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

- Египет очень горячо приветствует возвращение российских путешественников в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх. Это крайне важно и для жителей, и для организаторов бизнеса, для всех, и для торговли. Мы готовимся к тому, что 27 августа начнется следующий этап, увеличится количество рейсов, - сообщил Ихаб Наср.

Египетский посол уточнил, что будет 30 рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, и 30 рейсов в Хургаду. По его словам, возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами будет служить развитию отношений России и Египта, а также важно для экономик обоих государств, поскольку туризм создает новые рабочие места.

Как писал сайт kp.ru, накануне Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты.