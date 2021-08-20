Корабли ВМФ России встали на якорь у побережья Алжира после отказа Испании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корабли российского Военно-морского флота – большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай" - встали на якорь в 46 километрах от побережья Алжира после того, как власти Испании не дали им разрешение зайти в порт Сеута. Об этом в пятницу, 20 августа, пишет издание «Интерфакс», ссылаясь на сообщения гибралтарских наблюдателей.

Сегодня испанская газета El Pais написала, что испанское министерство иностранных дел не позволило двум российским военным кораблям зайти в порт Сеута - испанский анклав на севере Африки.

Большой противолодочный корабль и спасательное судно ВМФ России не смогли зайти в испанский порт, поскольку МИД Испании якобы не получил необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеуты.

В последние десятилетия суда России регулярно останавливались в Сеуте, однако недовольство по этому поводу высказывала Великобритания.