Переговоры Путина и Меркель начались в Кремле. Фото: кадр из видео

В Кремле начались переговоры российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. При встрече глава РФ подарил коллеге из ФРГ букет цветов.

- Мы рады вас приветствовать в Кремле. Мы встречались более чем год назад на конференции по Ливии. Благодаря этой работе много удалось сделать на этом направлении. Хотел бы отметить, что Германия остается одним из партнеров для нас. В том числе и благодаря вашим усилиям в качестве федерального канцлера, - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что для России Германия является вторым экономическим партнером после Китая: несмотря на спад в 2020 году в настоящее время наблюдается почти двукратное увеличение товароборта. Владимир Путин выразил уверенность в том, что это будет не только прощальный визит Ангелы Меркель в Кремль в качестве канцлера Германии, но и встреча, «наполненная важным содержанием».

Ангела Меркель, в свою очередь, поблагодарила российского коллегу. До этого глава Германии возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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