Встречу Меркель и Путина прервал телефонный звонок Фото: REUTERS

Сегодняшнюю встречу российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель прервал телефонный звонок. Во время разговора в пятницу, 20 августа, в Кремле неожиданно зазвонил телефон главы ФРГ.

Кто именно позвонил канцлеру Германии во время переговоров с президентом России, пока что неизвестно. Участники встречи не стали отвлекаться на звонок: Меркель быстро достала телефон из кармана, сбросила трубку и, вероятно, перевела в беззвучный режим.

Как сообщал сайт kp.ru, приветствуя Ангелу Меркель в Кремле российский президент подарил ей букет цветов. Глава государства подчеркнул, что Германия остается одним из основных партнеров Российской Федерации в Европе и в мире в целом. Он также выразил уверенность в том, что визит Меркель в Москву будет не просто прощальным на посту канцлера, но и наполненным серьезным содержанием.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Встреча Путина и Меркель в Москве 20 августа 2021: прямая онлайн-трансляция

Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения и международные вопросы на встрече в Москве. Сайт kp.ru 20 августа 2021 проводит прямую онлайн-трансляцию переговоров (подробнее)

«Прощальный визит» Меркель к Путину - что он значит

20 августа в Москву на встречу с российским президентом прилетает канцлер Германии (подробнее)