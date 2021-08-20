В честь десятилетия игра The Elder Scrolls V: Skyrim получит новое переиздание

В честь 10-летия The Elder Scrolls V: Skyrim получит новое переиздание/ Фото: YouTube-канал Bethesda Softworks Фото: Кадр видео

В 2021 году компьютерной игре The Elder Scrolls V: Skyrim исполняется десять лет. Компания Bethesda не смогла пройти мимо этой знаменательной даты и анонсировала новое переиздание игры. На этот раз оно получило название Anniversary Edition.

Игра будет доступна на ПК и консолях — PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One.

В состав издания, помимо самой игры, войдут более 500 элементов из творческого клуба Skyrim. Комплект выйдет 11 ноября 2021 года. Видео анонса новой части доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks.

Ролевая игра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года. В 2016 году появилось переиздание для Windows, Playstation 4 и Xbox One. Игра пользуется большим коммерческим успехом: в 2014 году число проданных во всем мире копий превысило 20 миллионов, а в 2016-м достигло уже 30 миллионов.