Эксперт рассказал, как улучшить работу смартфона

Эксперт объяснил, как ускорить работу смартфона Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Если со временем смартфон начал медленнее работать и зависать, то для восстановления его работы можно предпринять ряд мер. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев дал советы, как повысить эффективность гаджета.

«В первую очередь, стоит почистить кэш (объем давно прочитанной информации в приложениях гигантский, если ими часто пользуются), удалить ненужные или крайне редко используемые приложения, сохранить только нужные фото- и видеоматериалы (в идеале, скинуть их в ПК, освободив память телефона максимально), удалить ненужные игры и т.д. Имеет смысл обновить антивирус и провести проверку оставшихся приложений», — цитирует эксперта Газета.Ru.

Деев добавил, что после всех проведенных действий необходимо выключить устройство на несколько минут, чтобы гаджет мог восстановиться.

«Не перезагрузить, а именно выключить на несколько минут. Так рекомендуют делать многие производители – кто-то советует полностью отключать телефон раз в полгода, кто-то – раз в квартал. Это простое действие закрывает все приложения, работающие в фоновом режиме, и ускоряет работу смартфона при условии, что пользователь провел чистку аппарат», - добавил эксперт.