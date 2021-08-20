В Госдуме назвали завистью слова МИД Украины о Крымском мосте

В Государственной думе назвали завистью слова МИД Украины о Крымском мосте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Крымском мосте.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал Крымский мост "одной из самых сложных и почти неразрешимых проблем". Он отметил, что для Черного моря необходима новая стратегия черноморских государств Североатлантического альянса, Украины, Грузии и Молдавии, поскольку, если не будет стратегии и общих объединенных сил, то Россия "продолжит доминировать" в Черном море.

- То, что Кулеба рассказывает про Крымский мост - лишь зависть, потому что никто из киевских союзников, да и страны близлежащих регионов не смогли построить или даже задумать столь грандиозное сооружение, которое отвечает не только логистике транспортной системы, но и стратегическим интересам, — приводит слова Бальбека РИА Новости.

Также парламентарий обратил внимание на то, что Кулеба уже не в первый раз делает "лживые и пропагандистские" заявления. По мнению Бальбека, украинский министр не является серьезной политической фигурой, "это лишь магнитофон, на который записывают нужные слова".