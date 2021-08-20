Путин встретится с президентом Казахстана в Москве 21 августа 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 21 августа, президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча состоится в Москве. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в Кремле.

Уточняется, что Путин и Токаев обсудят в том числе ситуацию в Афганистане.

«Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско- казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учетом ситуации в Афганистане», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля президент России по телефону обсудил с казахским коллегой вопросы сотрудничества двух стран, а также региональные проблемы. Главы государств договорились продолжать контакты.