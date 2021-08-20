МИД Испании: страна не отказывала российским кораблям во входе в порт Сеуты Фото: Евгения ГУСЕВА

Испания не отказывала российским кораблям во входе в порт Сеуты, однако российская сторона не предоставила необходимую документацию. Об этом в пятницу, 20 августа, заявило министерство иностранных дел королевства.

- Официальный ответ ведомства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Проблема в том, что, когда у России запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне испанское внешнеполитическое ведомство не ответило на запрос России о заходе двух военных российских кораблей в Сеуту. Речь идет о большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков» и спасательном буксирном судне «Алтай» российского Военно-морского флота. Сообщалось, что корабли России в последние десятилетия регулярно останавливались в данном порту, но свое недовольство по этому поводу высказывала британская сторона.

Сейчас два российских военных судна встали на якорь в 46 километрах от побережья Алжира.