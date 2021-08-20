Лукашенко: события в Афганистане показали сущность западной демократии

Александр Лукашенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация в Афганистане показала сущность западной демократии. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они показали свое лицо. Вот так могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили», - сказал белорусский лидер, напомнив про события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа в прошлом году.

По его словам, в таком бы случае «народ через несколько лет их бы вышвырнул оттуда, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь». «Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ», - заключил глава Белоруссии.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию с беженцами из Афганистана, заявила, что реакция демократического мира на разворачивающийся в стране гуманитарный кризис шокирует.