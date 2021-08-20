Посольство РФ: Россия предоставила Испании данные о пункте следования кораблей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия предоставила Испании данные о пункте следования своих военных кораблей, которые хотели зайти в порт Сеуты. Об этом в пятницу, 20 августа, говорится в сообщении российского посольства в королевстве.

- Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей в порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности испанское внешнеполитическое ведомство информировало, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода. Сведения были оперативно предоставлены в полном объеме, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне власти Испании не дали разрешение большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» зайти в порт Сеута. Испанская сторона заявляет, что российские суда не смогли зайти в порт, так как МИД королевства якобы не получил необходимую информацию от российских военных о дальнейшем маршруте кораблей после выхода из Сеуты.

При этом визит судов российского Военно-морского флота в Сеуту много лет был обычной практикой: с 2010 по 2016 год российские корабли произвели порядка 60 заходов с экипажем свыше десяти тысяч человек.