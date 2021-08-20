Аналитик объяснил причину спада на рынке арендного жилья

Аналитик раскрыл главную причину резкого спада на рынке арендного жилья Фото: Борис КОКУРИН

Распространение коронавирусной инфекции привело к существенному спаду рынка арендного жилья в Москве. При этом если темпы заболеваемости будут сохраняться примерно на том же уровне, то спустя некоторое время спрос на такое жилье может просесть еще больше. Такое мнение выразил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Специалист добавил, что в настоящее время владельцы жилья и арендаторы и так связаны достаточно строгими условиями договора, а если власти установят порядок, в рамках которого за все нарушения арендаторов должны будут отвечать владельцы, то это еще больше усугубит ситуацию на рынке.

«Рынок арендного жилья сейчас и так связан очень широким спектром потенциальных рисков. На квартиры устанавливаются электронные замки, видеонаблюдение — если арендатор испортит дорогостоящее имущество, он заплатит за этот ущерб по условиям договора. Поэтому возложение всей ответственности за поведение съёмщиков на самих владельцев квартир приведёт к охлаждению предложения на рынке арендного жилья Москвы», - цитирует эксперта NEWS.Ru.