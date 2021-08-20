Заседание рабочей группы России и Германии по безопасности запланировано на 2-3 сентября 2021

Заседания проведут в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующее заседание российско-германской межведомственной рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам политики безопасности запланировано провести 2-3 сентября текущего года в Берлине. Об этом говорится в материалах Кремля, подготовленных к встрече президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 20 августа, в Москве.

«Четырнадцатое пленарное заседание группы состоялось 14 ноября 2019 года в Москве. Следующее планируется к проведению 2-3 сентября 2021 года в Берлине», - отмечено в документах.

В материалах напоминают, что данная рабочая группа была создана в 2003 году по решению российского лидера и немецкого канцлера. В связи с событиями на Украине и в Крыму по инициативе немецкой стороны было принято решение о заморозке ее деятельности. Работа группы была восстановлена в 2017 году в форме встреч профильных подгрупп. Первое после 2012 года полноформатное пленарное заседание прошло в Берлине 12 ноября 2018 года.