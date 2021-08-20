Эксперт-германист о встрече Путина с Меркель: вопрос по «Северному потоку» требует срочного закрытия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт-германист Андрей Шмидт считает, что встреча Путина и Меркель носит скорее формальный характер. По его словам, у канцлера Германии сейчас есть более важные вопросы, в первую очередь, предстоящие выборы.

Тем не менее некоторые темы Меркель все же важно обсудить с Путиным. В частности, газопровод "Северный поток -2". Шмидт считает, что этот вопрос нужно закрыть до смены власти в Германии.

- Теоретически там могут прийти к власти «зеленые». Они могут немного пересмотреть в другую сторону "Северный поток-2", тогда все усложнится. Поэтому это единственный вопрос, который требует срочного закрытия, - объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Еще один вопрос, который, скорее всего, прозвучит на переговорах - это эвакуация немецкого персонала из Афганистана. На данный момент власти вывезли оттуда только 150-170 человек, а их там несколько тысяч. Вдобавок к этому, у них есть всего один или два транспортных самолета А-400, которые, не имеют системы защиты от теплонаводящихся ракет, следовательно, не могут летать над Афганистаном.

Напомним, Ангела Меркель встречается с Владимиром Путиным 20 августа в Москве. Это ее последний визит в Россию в статусе канцлера Германии. Уже в сентябре этого года в ФРГ пройдут выборы нового лидера. Меркель на этот раз решила не выдвигаться.

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