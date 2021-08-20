Талибан* собирается принять новую конституцию до проведения выборов Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* собирается изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов в республике.

«До того, как мы проведем выборы, надо еще многое сделать. В том числе принять новую конституцию. Действующая не соответствует текущим условиям», - приводит телеканал Afghanistan International заявление официального представителя катарского политического офиса движения «Талибан»* Мохаммада Сохаила Шахина.

Напомним, днем ранее, 19 августа, появилась информация, что талибы* начали поиск афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО. Как сообщается, представителей движения может быть список с адресами граждан, которые сотрудничали с иностранными силами. После захвата Афганистана военная техника и оружие, которые в свое время были поставлены для правительственной армии республики, попали в руки боевиков радикального движения. Таким образом, к «Талибану»* попало большое количество американского оружия, и в США не ожидают, что боевики его вернут.

*Запрещенная в России террористическая организация