Гинцбург: "Спутник V" и AstraZeneca дают более сильный иммунитет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аденовирусные вакцины, как «Спутник V» и Astrazeneca, дают более сильный иммунитет, поскольку более полноценно симулируют процесс инфекции и способствуют созданию защитных антител с гораздо большим разнообразием, чем у препаратов других типов. Такое заявление сделал директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов», - заявил специалист, отметив, что все это создает «более сильный и долгосрочный иммунный ответ», что позволяет «Спутнику V» нейтрализовать даже новые штаммы, включая «дельта».

Напомним, ранее в Российском фонде прямых инвестиций. говорили, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna. Накануне в РФПИ сообщили, что комбинация вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет против коронавирусной инфекции, указав на результаты исследования, проведённого в Азербайджане.