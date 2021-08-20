Ведомства РФ запросили дополнительно 3 трлн рублей ежегодно до 2024 года Фото: REUTERS

Российские министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах более чем на три трлн рублей ежегодно. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ по итогам заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на следующий год и плановый период 2023-2024 годов.

«В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании более чем на 3 трлн рублей ежегодно», - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает финансирование всех социальных обязательств и мероприятий в рамках национальных проектов. «Акцент при формировании проекта бюджета сделан на финансировании стратегических инициатив правительства РФ, программных документах», - отметили в сообщении.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в заявлении, основной целью заседания было сформировать позицию по предварительным бюджетным проектировкам для дальнейшего обсуждения в российском правительстве.

Глава ведомства также указал на необходимость учета всех финансовых потребностей в пределах бюджетных правил, возврат к которым предусмотрен в следующем году.