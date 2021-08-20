В Гоа погибли две россиянки

Погибшие россиянки проживали в деревне Сиолим. Фото: EAST NEWS

Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию о гибели на курорте двух россиянок. Как сообщил атташе Олег Калеущенко, генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов.

По данным российской стороны, трагическое событие подтвердили как полиция Гоа, так и мать одной из погибших россиянок. В генконсульстве пообещали оказать родственникам всю необходимую помощь - от выяснения обстоятельств гибели до оформления необходимых документов, пишет ТАСС.

Сообщается, что обе женщины погибли в деревне Сиолим. Причина смерти одной из девушек выясняется. Вторая, предположительно, совершила суицид.

Ранее сайт kp.ru писал о трагическом происшествии на юге Турции: россиянка погибла в городе Аланья в результате ДТП. Дипломаты пообещали оказать родственникам консульскую помощь.