В Индии разработали первую ДНК-вакцину от коронавируса

Индийская вакцина ZyCoV-D рассчитана на экстренное использование. Фото: REUTERS

Индийский регулятор в области лекарств рекомендовал одобрить трехдозную вакцину от коронавируса. Она получила название ZyCoV-D рассчитана на экстренное использование.

Отличие вакцины от прочих в том, что она создана на основе плазмидной ДНК. Такая технология является уникальной и, как пишет телеканал CNBC, это первая ДНК-вакцина в мире.

Эффективность прививки пока оценивается в 66,6%. Разработчик вакцины сейчас собирает более подробные сведения о схеме введения вакцины. Она станет пятой по счету, применяемой в Индии - в стране уже используются индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca, индийская вакцина Covaxin, российский "Спутник V" и американская вакцина Moderna.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России недавно была создана пятая вакцина от коронавируса «BCD-250». Ее особенность в низкой иммуногенности - вирусы, используемые в вакцине, минимально заметны для иммунной системы и не «раздражают» ее. Поэтому очень легко переносятся - это показывают опыты применения AAV для генной терапии тяжелых хронических болезней.