Северный флот РФ следит за неплановыми маневрами НАТО в Норвежском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные корабли наблюдают за неплановыми маневрами НАТО в Норвежском море с участием американского эсминца. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил Северный флот РФ, где уточнили, что контроль осуществляет большой противолодочный корабль «Североморск».

В Северном флоте заявили, что Североатлантический альянс проводит внеплановые учения по противовоздушной обороне в северо-восточной части Норвежского моря.

«Силы и средства Северного флота продолжают мероприятия по контролю за деятельностью кораблей ОВМС НАТО в северо-восточных районах Атлантики», - говорится в заявлении российского флота.

Военные уточнили, что в учениях НАТО задействован эсминец управляемого ракетного оружия USS Arleigh Burke военно-морских сил Соединенных Штатов.

Напомним, ранее командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев сообщил, что активность разведывательной авиации стран НАТО в акватории Черного моря в текущем 2021 году увеличилась почти в три раза.