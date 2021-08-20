Силы сопротивления отбили у Талибана* три района в провинции Баглан Фото: REUTERS

Силы сопротивления движению «Талибан»* взяли под контроль три района в афганской провинции Баглан. Об этом в пятницу 20 августа, сообщил министр обороны бывшей администрации республики Бисмилла Хан Мохаммади.

«Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо», - написал генерал на своей странице Twitter, отметив, что сопротивление террористам «Талибана»* является его долгом.

Напомним, «Талибан»* заявлял, что ведет переговоры для формирования открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон в Афганистане. Ранее сообщалось, что талибы* намерены провозгласить создание «Исламского эмирата Афганистан», однако позже движение отказалось от этого плана. Как писал сайт kp.ru, накануне появилось сообщение, что Талибан* собирается принять новую конституцию до проведения выборов.

*Запрещенная в России террористическая организация