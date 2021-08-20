Лукашенко заявил, что не собирается пожизненно оставаться президентом Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается «до смерти» держать в своих руках власть в республике.

Как заявила президентская пресс-служба, такое заявление белорусский лидер сделал на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств в пятницу. «Лукашенко подчеркнул, что вопрос совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране», - говорится в заявлении.

«Да, глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что считает недопустимым «заморозить» ситуацию в республике, и выступает против застоя, а также поддерживает необходимость движения вперед и перемен, однако при этом указал на то, что все это должно выполняться исключительно в рамках закона.