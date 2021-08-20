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В мире20 августа 2021 17:17

Лукашенко заявил, что не собирается пожизненно оставаться президентом

Белорусский лидер сообщил, что выступает против застоя
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Лукашенко заявил, что не собирается пожизненно оставаться президентом

Лукашенко заявил, что не собирается пожизненно оставаться президентом

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается «до смерти» держать в своих руках власть в республике.

Как заявила президентская пресс-служба, такое заявление белорусский лидер сделал на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств в пятницу. «Лукашенко подчеркнул, что вопрос совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране», - говорится в заявлении.

«Да, глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что считает недопустимым «заморозить» ситуацию в республике, и выступает против застоя, а также поддерживает необходимость движения вперед и перемен, однако при этом указал на то, что все это должно выполняться исключительно в рамках закона.