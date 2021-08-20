Посол РФ в Германии: переговоры Путина и Меркель прошли "как всегда классно" Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве, которые продолжались почти три часа, прошли «как всегда классно». Такое заявление сделал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«Как всегда классно», - заявил российский дипломат, комментируя состоявшуюся накануне встречу немецкого канцлера и российского лидера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры начались в 14.07 по московскому времени в пятницу, 21 августа, и завершились в 17.04. Таким образом в общей сложности продолжались почти три часа. Российский лидер и немецкий канцлер собирались обсудить отношения между двумя странами, вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа, а также обострившуюся ситуацию в Афганистане и минские договоренности.