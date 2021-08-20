Меркель заявила, что Навального надо освободить

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в пятницу, 20 августа, заявила о необходимости освободить Алексея Нвального.

Как писал сайт kp.ru, немецкий канцлер сообщила, что рада конструктивному диалогу между двумя странами, однако указала на инцидент с российским блогером, заявив, что приговор ему произошел на основании суда, которое ЕСПЧ назвал несоразмерным. «Для нас это неприемлемо», - добавила глава немецкого правительства.

Напомним, 2 февраля текущего года московский суд постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить данный срок реальным - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима из-за неоднократного нарушения блогером условия испытательного срока. На данный момент он отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.