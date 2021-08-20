Путин о Навальном: он осужден за криминальные правонарушения

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Навальный осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. Такое заявление сделал Такое заявление сделал президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле в пятницу, 20 августа.

Российский лидер отметил, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона.

Как писал сайт kp.ru, глава немецкого правительства после переговоров с российским лидером заявила, что рада конструктивному диалогу между двумя странами, однако указала на инцидент с Навальным, отметив, что приговор ему произошел на основании суда, которое ЕСПЧ назвал несоразмерным. «Для нас это неприемлемо», - добавила канцлер Германии.

Напомним, 2 февраля московский суд постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить этот срок реальным - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима в связи с нарушением условия испытательного срока. На данный момент он отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.