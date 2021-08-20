Меркель: Талибы* получили больше поддержки, чем хотели

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение «Талибан»* получило больше власти, чем хотело. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в пятницу, 20 августа, призвав спасти людей, чьи жизни теперь находятся под угрозой.

«Талибы получили больше поддержки, чем хотели. Надо попытаться спасти тех, чьи жизни под угрозой. Чтобы мы могли продолжить работу по развитию Афганистана», - заявила глава немецкого правительства.

По ее словам, исходной точкой был теракт 11 сентября. «И тогда из Афганистана произошли теракты в США, и началась борьба с терроризмом. Положение в стране улучшилось, но международное сообщество должно бороться с терроризмом в Афганистане», - отметила она.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер заявил о необходимости исходить из реалий, что движение «Талибан»* пришел к власти в Афганистане для того, чтобы не допустить развала этой республики.

*Запрещенная в России террористическая организация