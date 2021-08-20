Водитель в Удмуртии врезался в остановку и сбил женщину

В Удмуртии водитель легковушки сбил женщину на автобусной остановке Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Накануне, 19 августа, на улице Кирова в Глазове произошло серьезное ДТП: водитель «Киа Рио» не справился с управлением, врезался в автобусную остановку и сбил находившуюся там женщину. В 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии уточнили, что водителю было 47 лет, а пострадавшей – 41.

Утверждается, что водитель с тяжелыми травмами попал в реанимацию. Женщину увезли в травматологию. Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на группу ИГГС в социальной сети «ВКонтакте».

Причины аварии устанавливаются. На месте ДТП мужчина пояснил, что во время движения у него отказали ноги – недавно он перенес операцию на позвоночник.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что скорость, с которой движется транспортное средство, не должна превышать установленного ограничения. Водитель должен учитывать особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать возможность полностью контролировать движение.