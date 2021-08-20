Меркель: Германия не оказывала давления на Брюссель в вопросе RT

Меркель заявила, что Германия не оказывала давления на Брюссель в вопросе RT Фото: REUTERS

Ангела Меркель заявила, что Германия не оказывала никакого давления на Брюссель в вопросе RT. Она отметила, что власти такими вопросами не занимаются.

Ранее телеканалу Russia Today не позволили организовать немецкоязычное вещание в Европе. Медиарегулятор, расположенный в Люксембурге, объяснил свое решение несоответствием телеканала техническим требованиям.

Впоследствии официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это "актом наступления на свободу слова" и заявила, что власти ФРГ давят на люксембургскую сторону.

Год назад запрет на трансляцию семи телеканалов RT также ввели в Латвии. Тогда это было связано с санкциями Совета ЕС. Ресурсами «владеет» российский журналист Дмитрий Киселёв, в отношении которого и были введены европейские ограничения.

В ответ на это главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила, что RT и МИА «Россия сегодня», возглавляемый Киселёв, два разных юридических лица, и информация об этом давно известна.