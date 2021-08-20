Найди ипотеку с самой низкой ставкой

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ДОМ.РФ запустил новый бесплатный сервис, с помощью которого можно узнать всю информацию о региональных программах поддержки в жилищной сфере. К сервису уже присоединились 73 субъекта РФ, предоставившие исчерпывающую информацию о действующих программах.

- Многие знают о крупнейших федеральных программах – например, «Семейная» или «Дальневосточная» ипотека. Но существуют еще почти 300 региональных программ. Ежегодно ими пользуются около 50 тыс. человек. В перспективе эта цифра может стать еще больше. Именно по этой причине на портале спроси.дом.рф мы запустили новый сервис, - рассказал директор Консультационного центра граждан ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

Наибольшее количество программ поддержки граждан в жилищной сфере сегодня действует в Республике Коми (11), Красноярском крае (9) и Оренбургской области (8). В десятку регионов по числу программ также входят Ненецкий автономный округ, Ярославская, Тюменская, Амурская, Омская, Липецкая области и Татарстан.

Многие из региональных мер поддержки могут дополняться федеральными программами. В сумме они позволяют сделать жилье доступнее для самых разных категорий граждан. Всего региональные меры поддержки затрагивают порядка 45 различных категорий граждан, включая семьи с детьми, работников бюджетной сферы, молодых специалистов и людей с ограниченными возможностями.