Лавров о готовности РФ принимать афганских беженцев: руководствуемся обязательствами по международному праву

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва руководствуется своими обязательствами по международному гуманитарному праву в вопросах приема беженцев. Такое заявление в пятницу, 20 августа, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с афганскими беженцами.

«Мы руководствуемся исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, будет ли российская сторона принимать беженцев из Афганистана.

Напомним, днем ранее, 19 августа, Госдеп США заявил, что в аэропорту Кабула находятся шесть тысяч человек, ожидающих вылета. В пятницу, 20 августа, представитель гуманитарной организации Emergency сообщили, что около 10 тысяч человек сейчас пытаются эвакуироваться из аэропорта столицы Афганистана. Как писал сайт kp.ru, ранее собравшимся вокруг территории аэропорта гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта, а также визы.