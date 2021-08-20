США ввели санкции против двух россиян и одного судна из-за "Северного потока - 2"

Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Санкции Вашингтона в отношении двух россиян и одного судна из России введены в пятницу, 20 августа, в связи с проектом газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в сообщении госсекретаря США, в Конгресс США был представлен отчет, в котором «перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в (проекте) трубопроводе "Северный поток 2"».

«Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», - уточнил американский госсекретарь.

Блинкен отметил, что указанное в отчете судно, как и еще одно российское судно, участвующее в проекте газопровода, будут идентифицированы «как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

Имена включенных в санкционных список россиян и название судна не приводятся.

Напомним, накануне появилось сообщение, что президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в том числе, проектом газопровода «Северный поток – 2». Незадолго до этого Штаты ввели санкции в отношении девяти физлиц и двух организаций из РФ, которые, как считает Вашингтон, причастны к прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным.