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Политика20 августа 2021 20:06

США ввели ограничения на импорт российского огнестрельного оружия

Источник:kp.ru
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Вашингтон ввел ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил Госдепартамент США.

Кроме того, США вводят дополнительные ограничения на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования.

Напомним, сегодня, 20 августа, Вашингтон объявил о введении санкции в отношении девяти физлиц и двух организаций из РФ, которые, как считают Штаты, причастны к прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об ограничениях в отношении двух россиян и одного судна из России, которые введены в связи с проектом газопровода «Северный поток – 2».