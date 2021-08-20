"Роскосмос" отложил запуск миссии на Луну с 2021 на 2022 год Фото: Shutterstock

«Роскосмос» принял решение о переносе запуска автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный с октября 2021 года на май 2022 года для дополнительной отработки приборов космического аппарата. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Как уточняется в сообщении, результаты завершенных на сегодняшний день испытаний показали необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к спутнику нашей планеты.

Дополнительные мероприятия дадут возможность специалистам госкорпорации проверить функционирование бортовой аппаратуры, в том числе отработать логику работы и типовых сеансов в соответствии с программой полета, а также отработать электрические стыковки составных частей.

В пресс-службе «Роскосмоса» также сообщили, что проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению спутника Земли с орбиты и поверхности, а также забор и возврат лунного грунта на нашу планету.

Кроме того, в перспективе рассматривается вариант строительства посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение Ланы, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках проекта по созданию Международной научной лунной станции.