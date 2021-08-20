Цена газа снижалась после заявлений Путина о "Северном потоке - 2" Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе резко выросла в начале пресс-конференции президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, но вернулась к прежним значениям после заявлений российского лидера о «Северном потоке – 2» и транзите через Украину. Об этом свидетельствуют данные ICE.

Напомним, глава государства заявил, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению, осталось 15 километров по морю. Российский лидер также сообщил о готовности России транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера».

В ходе торгов стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла почти на 2,5 процента, поднявшись до 511 доллар за тыс. куб. м или 42,68 евро за МВт·ч, однако после заявлений российского лидера стоимость голубого топлива вернулась к прежним значениям и завершила торги на отметке в 498 долларов за тыс. куб м. Общий рост стоимости газа за день составил 2,9 процента.