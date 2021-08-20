Минфин США назвал компании, против которых ввели санкции из-за "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Минфин США назвал компании и суда, в отношении которых вводятся санкции в связи с проектом газопровода «Северный поток – 2».

Как сообщили в ведомстве, США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».

Напомним, накануне появилось сообщение, что президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в том числе, проектом трубопровода «Северный поток – 2». Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ограничениях в отношении двух россиян и одного судна из России, которые будут введены в связи с проектом газопровода «Северный поток – 2».

Кроме того, незадолго до этого США ввели санкции в отношении девяти физлиц и двух организаций из России, которые, как считает Вашингтон, причастны к прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным.