Фонд развития промышленности Краснодарского края признан лучшим в России

По итогам первого полугодия 2021 года федеральный Фонд развития промышленности сообщил результаты рейтинга, где учитывается работа с заявителями, а также профинансированные проекты, в том числе с привлечением средств федерального ФРП.

«С момента создания краевой Фонд развития промышленности стал ключевым региональным механизмом поддержки производителей. Только за первое полугодие финансирование получили 19 предприятий на общую сумму в 450 млн рублей. Средства направлены на реализацию небольших проектов стоимостью до 20 млн рублей, и крупных – свыше 100 млн рублей», – пояснил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона также добавил, что сегодня капитализация Фонда составляет 2 млрд рублей, и уже в этом году будет увеличена еще на 500 млн. В планах на ближайшие годы – дорастить ее до 5 млрд рублей.

Вложенные средства показывают свою эффективность. При помощи краевого Фонда заработали заводы по производству пластиковой тары «Юг-Полимер» в Северском районе, полипропиленовых мешков «Рассвет» в Усть-Лабинском районе, аккумуляторных батарей на базе завода «Сатурн», а также теплообменных аппаратов на заводе «ЗЭСКМИ» в Краснодаре.

В целом за три года существования Фонда благодаря его поддержке создано более 20 новых производств, привлечено более 1,2 млрд инвестиций. Профинансированные предприятия перечислили в краевой бюджет более 2,9 млрд рублей.

По словам замглавы региона Александра Руппеля, по поручению губернатора продукты краевого фонда развития промышленности постоянно совершенствуются.

– В феврале этого года снижена базовая ставка по займам Фонда с 6% до 4%, расширены льготные категории заемщиков, отменен дисконт по залогу для предприятий приоритетных отраслей – легкой, деревообрабатывающей, мебельной. На сегодняшний день Фонд предлагает 13 программ заемного финансирования по льготным ставкам от 1% до 4,5% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 млн рублей, – сообщил Александр Руппель.

В планах на 2021 год предоставить поддержку более 40 краевым производителям. Форма подачи и рассмотрения документов максимально упрощена и проходит в электронном формате.