Захарова прокомментировала новые санкции Великобритании против России

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон, вместо санкций в отношении россиян, должен привлечь к ответственности представителей спецслужб США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в пятницу, 20 августа, Великобритания ввела санкции в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которых Лондон считает причастными к прошлогоднему инциденту с Навальным.

«Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, комментируя новый санкции Лондона.

Захарова отметила, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб своим заявлением по случаю годовщины ситуации с якобы имевшим место отравлением Алексея Навального признал манипуляции Соединенного Королевства вокруг этого инцидента. Дипломат указала на цитату главы британского МИД, в которой тот заявил о «ведущей роли» Британии в координации международного ответа после сообщений об инциденте с российским блогером.

«Началась эта сага давно, еще с засекречивания материалов отравления [Александра] Литвиненко … а теперь британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова», - заявила российский дипломат.

Представитель МИД РФ также напомнила, что Москва неоднократно призывала Лондон и его партнеров предоставить все материалы и доказательства по так называемому делу Навального, но они продолжают игнорировать данные призывы.