Джонсон заявил о готовности при необходимости работать с талибами*

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своей готовности работать с представителями движения «Талибан»*, чтобы найти дипломатическое и политическое решение кризиса в Афганистане.

«Я хочу заверить людей, что мы продолжим искать политические и дипломатические решения по ситуации в Афганистане и, конечно, если понадобится, будем работать с "Талибаном"», - сказал глава британского правительства в эфире телеканала Sky News.

По его словам, на данном этапе можно верить заявлениям «Талибана»* в надежде, что движение намерено сделать все, что обещают. «Думаю, очень важно, чтобы мы понимали людей в буквальном смысле слова - мы надеемся, что они имеют в виду то, что говорят», - сказал британский премьер, обратив внимание, что в целом позиция Великобритании и союзников, в том числе США, Германии, Франции, Нидерландов, не изменилась и оценка действий новых властей Афганистана будет делаться «по их действиям», а не по их словам.

Джонсон также заявил, что ситуация в Афганистане немного улучшилась, указав на стабилизацию положения в аэропорту Кабула. «Вчера нам удалось вывести около тысячи людей, сегодня еще тысячу человек, и многие из них очевидно имеют законное право на возвращение в Великобританию, так же многие возвращаются в страну по программе переселения и помощи Афганистану», - отметил он.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что мир должен свыкнуться с переходом власти в Афганистане к Талибану*, и решать, признавать это движение или нет, в зависимости от действий талибов*.

*Запрещенная в России террористическая организация