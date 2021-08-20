Байден: США заявили талибам*, что быстро ответят при попытках помешать эвакуации из Кабула

Джо Байден. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты сообщили представителям движения «Талибан»*, что быстро ответят в при попытках помешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула. Такое заявление в пятницу, 20 августа, сделал президент США Джо Байден.

«Мы ясно заявили "Талибану"*, что любая атака на наши силы или препятствие процессу эвакуации в аэропорту получит быстрый и сильный ответ», - заявил американский лидер, выступая в Белом доме.

Байден также заявил, что США внимательно отслеживают «любую потенциальную террористическую угрозу на территории или вокруг аэропорта», с том числе со стороны лиц, связанных с ИГИЛ*, которые были освобождены из тюрем. Он указал на то, что в данном процессе Штаты «сосредоточены на тесной координации с нашими союзниками и партнерами».

Кроме того, глава Белого дома рассказал, что ранее говорил с премьер-министром Великобритании Борис Джонсоном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Мы все согласились с тем, что нам необходимо созвать встречу "Большой семерки" на следующей неделе», - сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, в своей речи в Белом доме Байден заявил, что обещает завершить вывод войск из Афганистана после завершения эвакуации людей из Кабула, однако он признал, что не может гарантировать полный успех операции по эвакуации из афганской столицы.

*Запрещенные в России террористические организации